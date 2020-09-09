Токаев подписал указ об образовании Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в среду указ об образовании в республике министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю образовать Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в документе.

Согласно указу, новому ведомству будут переданы некоторые полномочия МВД, министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также министерства национальной экономики. "Определить Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств министерств внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий", - следует из документа.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана было упразднено в 2014 году, его функции передали МВД, создав в его рамках комитет по ЧС. 1 сентября в послании народу республики Токаев заявил, что считает необходимым воссоздать в республике министерство по чрезвычайным ситуациям, выделив его из структуры МВД.