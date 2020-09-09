Оппозиция Украины требует запретить полеты ядерных бомбардировщиков США в небе над страной

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Появление стратегических бомбардировщиков США, способных нести ядерное оружие, в небе над Украиной усиливает риск превращения страны в потенциальную цель в случае вооруженного конфликта. С таким заявлением в среду выступила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

4 сентября командование ВВС США в Европе сообщило, что стратегические бомбардировщиков B-52 провели учения в небе над Украиной. При этом, как указывалось в сообщении, бомбардировщики действовали в "партнерском сопровождении" истребителей Су-27 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

"Появление впервые в истории нашей страны иностранных ядерных бомбардировщиков над территорией Украины сложно расценивать иначе как зловещее предзнаменование, - считает оппозиция. - Усилился риск того, что украинская земля будет использоваться в целях геостратегической конфронтации и ей уготована роль Афганистана XXI столетия".

Более того, как отметили в партии, появилась реальная "угроза обмена ядерными ударами на территории Украины". "Налицо крайне опасный шаг по дальнейшей эскалации напряженности, связанной с военно-политической ситуацией вокруг Украины, всего постсоветского пространства и Черноморско-Каспийского региона", - уверены в ОПЗЖ.

В партии также отметили тот факт, что российское командование вынуждено было поднять в воздух восемь истребителей, так как учения проходили, в том числе, и вблизи границ с РФ.

В этой связи "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от руководства Украины не допускать в будущем пролетов над территорией страны стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.