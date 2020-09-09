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Генсек ШОС заявил, что формат саммита в Санкт-Петербурге пока не определен

Владимир Норов отметил, что "рассматриваются все возможности"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Формат, в котором будет проходить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербурге, пока не определен, рассматриваются все варианты. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Вопрос формата проведения саммита ШОС будет обсуждаться в рамках заседаний Совета министров иностранных дел стран-членов, - сказал он. - Предсказывать я бы не хотел, но хочу сказать, что рассматриваются все возможности".

По словам генсека, решение будет приниматься с учетом ситуации с пандемией и вопросов, которые должны будут обсуждать главы государств.

Теги
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