Премьер Болгарии считает протесты попыткой мафии "свалить" его правительство

СОФИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Мафиозные круги в Болгарии пытаются добиться отставки правительства страны. Такое мнение выразил болгарский премьер-министр Бойко Борисов, комментируя продолжающиеся в стране 63-й день многотысячные антиправительственные акции протеста.

"Мафия в настоящее время хочет свалить правительство - азарт, контрабанда, - все они на улице против нас. Это дает мне основание считать, что я не должен подавать в отставку", - приводит слова Борисова пресс-служба кабинета.

"Требуют отставки, но не знают, что будут делать [после нее]. В нас хорошо то, что мы говорим не о планах, а о результатах уже сейчас. Это их дразнит", - добавил премьер. Он подчеркнул, что правительство продолжает активно работать.

Мирные акции протеста продолжаются в Софии уже 63-й день подряд. Каждый вечер на площади Независимости, где находятся здания правительства, Народного собрания (парламента) страны и администрации президента, проходят многотысячные митинги, отсюда начинаются шествия по улицам Софии.

"Великое народное восстание"

2 сентября, в первый день работы Народного собрания (парламента) страны, прошла особенно массовая - с участием десятков тысяч человек - акция под названием "великое народное восстание", которая продолжалась более 12 часов и завершила столкновениями протестующих и полиции. Пострадали десятки граждан, журналисты и 80 полицейских. Были арестованы 126 человек. Полиция также ликвидировала палаточные городки, которые блокировали центральные улицы Софии.

В четверг организаторы протестов намерены провести многотысячное "второе великое народное восстание". Однако уже сейчас в центре города работают усиленные полицейские наряды, а здание парламента оцеплено жандармерией. Дополнительные полицейские подразделения прибыли в Софию из других городов страны.

Участники антиправительственных акций настаивают на отставке правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. Правительство, по мнению демонстрантов, погрязло в коррупции. Гешева протестующие, в частности, обвиняют в нападках на президента Румена Радева, а также в организации показательных обысков и арестов.