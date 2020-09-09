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Генсек ШОС отметил роль ТАСС в освещении работы организации и поддержании ее имиджа

Владимир Норов отметил, что агентство вносит весомый вклад в продвижение объективной информации о деятельности организации

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов высоко оценил роль информационного агентства ТАСС в освещении деятельности организации и продвижении ее положительного имиджа.

"Хотел бы прежде всего отметить, что мы высоко ценим установившийся уровень сотрудничества между ШОС и государственным информационным агентством ТАСС, которое вносит весомый вклад в продвижение объективной информации о деятельности нашей организации и продвижение ее положительного имиджа", - сказал он в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Теги
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