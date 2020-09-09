Инспекция с участием ОБСЕ проверит участок, где Киев нарушил допмеры по перемирию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Инспекция с участием представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на проблемном участке линии соприкосновения в Донбассе намечена на 10 сентября. Об этом в среду сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов по окончании внеочередной видеоконференции группы.

"Проведение совместной инспекции в районе поселка Шумы намечено на завтра, 10 сентября, в 14 часов. Инспекцию проведут представители Украины и Донбасса в СЦКК при участии представителей ОБСЕ", - сказал он журналистам.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание контактной группы. Оно было посвящено нарушению со стороны Украины дополнительных мер, согласованных 22 июля", - отметил Грызлов. "По информации, которую представил Донбасс, киевская сторона расширила свое присутствие на участке в так называемой серой зоне, создавая новые позиции. Это произошло, в частности, в районе поселка Шумы", - добавил российский представитель.

"Представители Донбасса предложили для устранения выявленного нарушения и снятия разногласий провести совместную инспекцию в рамках согласованного 22 июля координационного механизма. По итогам обсуждения Донбассу удалось склонить Украину к выполнению достигнутых ранее договоренностей", - сказал Борис Грызлов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ силам республики открыть огонь для уничтожения инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушение договоренностей. Пушилин призвал киевских силовиков с 08:00 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. В офисе президента Украины заявили в воскресенье, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы на линии соприкосновения в Донбассе. Глава ДНР в понедельник перенес на среду, 9 сентября, начало операции по уничтожению траншей Вооруженных сил Украины (ВСУ).