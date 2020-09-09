Суд на Украине постановил арестовать 65 российских самолетов за полеты в Крым

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украинский суд по ходатайству прокуратуры постановил наложить арест на 65 самолетов российских авиакомпаний за полеты в Крым, обосновав это якобы нарушениями правил международных полетов. Об этом в среду в Telegram-канале сообщила пресс-служба так называемой прокуратуры Крыма, входящей в состав Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратура Автономной республики Крым совместно с главным управлением Службы безопасности Украины в республике (входит в состав СБУ - прим. ТАСС) обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда на полуостров и правил международных полетов, пока арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - говорится в сообщении. В нем не уточняется, каким образом может быть реализовано это решение.

В прокуратуре уточнили, что суд вынес решения об аресте самолетов в рамках уголовного дела, открытого на Украине. Такая мера поясняется тем, что страна считает Крым своей территорией и в марте 2014 года объявила о закрытии над полуостровом воздушного пространства и о прекращении функционирования там аэропортов. "Установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - утверждают в пресс-службе.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.