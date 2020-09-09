Генсек ШОС считает, что политизация пандемии выгодна только самому вирусу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Политизация ситуации вокруг пандемии не выгодна ни одной стране, только самому вирусу. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, пандемия продемонстрировала тесную взаимосвязанность мира. "Однако вместо солидарности и общей борьбы с угрозой мир перешел от глобализации к локализации, а международная солидарность уступила место национальным интересам каждой страны, - указал Норов. - Это отрицательно сказывается на сдерживании коронавируса. В текущих условиях политизация никому не выгодна, только если самому вирусу".

Генсек подчеркнул, что важнейшей задачей является преодоление глобальной конфронтации и политизации вокруг пандемии. "Мировому сообществу необходимо осознать, что пандемия отнюдь не последнее испытание в глобальном масштабе, - пояснил он. - Все страны должны прилагать усилия для сотрудничества на принципах взаимной поддержки и совместного развития".

"Дипломатия должна сыграть ключевую роль в преодолении всех трудностей, вызванных пандемией, реальной проблемой, которую придется совместно решать ведущими мировыми экономиками, - отметил Норов. - Именно поэтому главы МИД стран ШОС еще 13 мая на внеочередном заседании заявили о том, что борьба с пандемией требует решительных и согласованных совместных усилий при центральной роли ООН".