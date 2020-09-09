Генсек ШОС не считает, что организация может превратиться в НАТО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Предположения о том, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может превратиться в НАТО безосновательны. Об этом заявил в среду генеральный секретарь регионального международного объединения Владимир Норов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Все предположения не имеют под собой основу о том, что ШОС может превратиться в НАТО", - сказал он.

Норов напомнил, что в декларации о создании организации государства-основатели заявили о приверженности целям и принципам устава ООН и отметили, что деятельность ШОС не направлена против других государств. "Прошедшие годы убедительно доказали, что ШОС не является военно-политическим блоком и не стремится стать экономическим интегрированным сообществом над национальными органами управления", - отметил он.

Генсек добавил, что механизмы обеспечения безопасности и стабильности, выработанные в рамках организации, и нормативно-правовая основа сотрудничества на основе взаимного доверия обеспечивают, несмотря на растущие вызовы и угрозы, устойчивую стабильность в регионе ШОС.

Расширение ШОС

Норов заявил, что количество стран, желающих присоединиться к ШОС, с каждым годом растет.

"С каждым годом авторитет ШОС повышается, все большее количество стран изъявляет желание подключиться к сотрудничеству в рамках организации в различных статусах, начиная от партнеров по диалогу и заканчивая постоянным членством, - сказал он. - Безусловно, мы ценим это и ведем диалог, но хочу подчеркнуть, что вместе с тем расширение семьи ШОС не является самоцелью, так как необходимо эффективно реализовать имеющийся совокупный потенциал организации".

Генсек отметил, что диалог с наблюдателями является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС. "Считаем перспективным взаимодействие с ними, в частности по антитеррористической линии, по реализации антинаркотической стратегии и программе торгово-экономического сотрудничества", - указал Норов.

"Решение о вступлении в ШОС от партнера по диалогу до члена организации решается на основе консенсуса, каждая страна рассматривается отдельно. Проявление активности повышает шансы на вступление", - добавил он.

На сегодня постоянными членами ШОС являются 8 государств: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Еще 4 страны имеют статус наблюдателя: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Партнерами по диалогу ШОС являются 6 государств: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.

Преступления, связанные с терроризмом

Норов сообщил, что компетентные органы стран - членов ШОС раскрыли в 2019 году более 280 преступлений террористического и экстремистского характера, более 3 800 человек были привлечены к уголовной ответственности.

"Только за прошлый год компетентными органами государств-членов было раскрыто свыше 280 преступлений террористического или религиозно-экстремистского характера. К уголовной ответственности были привлечены более 3 800 лиц. Перекрыты каналы финансирования террористических и экстремистских организаций. И кроме того, прекращен доступ к 23 тыс. интернет-ресурсов, содержащим материалы террористического и экстремистского характера", - сказал он.

Как отметил Норов, страны ШОС общими усилиями содействуют формированию глобального антитеррористического фронта под эгидой ООН. "Ключевыми в нашей контртеррористической повестке остаются вопросы, связанные с отработкой совместных действий и обменом практическим опытом противодействия терроризму, в том числе в рамках командно-штабных ученый "Мирная миссия", которые предусмотрены планом сотрудничества министров обороны государств ШОС на 2020-2021 годы", - добавил он.

Сотрудничество в сфере цифровизации

Норов сообщил, что страны - члены ШОС готовы принять план действий по переходу к взаимодействию в области цифровых технологий.

"Мы также намерены перейти к практическому выполнению концепции сотрудничества государств - членов ШОС в сфере цифровизации, информационно-коммуникационных технологий путем разработки и принятия соответствующего плана действий", - сказал он.

Норов подчеркнул, что у стран-членов организации "есть твердое понимание" важности роли цифровых технологий в устойчивом развитии их экономик. "Сопряжение новых [цифровых] технологий, можно сказать, будет фазой четвертой научно-технической революции, и те страны, которые будут подготовлены к ним, будут выигрывать", - добавил он.

9-10 сентября состоится заседание Совета министров иностранных дел ШОС, в ходе которого планируется одобрить ряд документов в экономической области: концепцию сотрудничества государств - членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и банк лучших решений в сфере развития удаленных территорий (план действий), дорожную карту по постепенному переходу к взаимным расчетам в национальных валютах. Министры рассмотрят ход работы над этими документами. Это заседание станет ключевым этапом подготовки встречи лидеров ШОС.

Центр мирового роста экономики

Норов считает, что территория стран - членов ШОС в ближайшие годы станет новым центром мирового экономического развития.

"Реальные данные о том, что значительная часть мирового населения, территории, природных и экономических ресурсов приходится на государства - члены ШОС подводит экспертов к выводу, что ШОС должна войти в число основных несущих конструкций в новом миропорядке. Она действительно уже становится востребованной с учетом того, что территория ШОС в ближайшие десятилетия станет новым центром мирового экономического развития", - сказал он.

Генсек отметил, что на сегодняшний день страны ШОС производят в совокупности почти четверть общемирового ВВП, и согласно имеющимся прогнозам в 2035 году этот показатель может повыситься до 35-40%.

По мнению Норова, текущие глобальные тенденции требуют коллективных усилий для создания более справедливой и полицентричной модели мирового устройства. "В данном процессе при безусловном сохранении приоритетной роли ООН в качестве универсальной структуры по поддержанию мира и безопасности существенно возрастает роль региональных структур, в частности ШОС", - добавил он.

Генсек также указал, что организация "набрала хорошие темпы" в развитии отношений с ООН, которая видит в ШОС важнейшего регионального игрока и нацелена на тесную совместную работу.