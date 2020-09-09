С оппозиционером Знаком проводятся следственные действия в СК Белоруссии

"Подзащитный сейчас находится в Центральном аппарате Следственного комитета, с ним проводятся следственные действия", - передает слова юриста в среду портал tut.by.

Ранее Координационный совет сообщил, что член ее президиума Знак задержан в рамках уголовного дела за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии. Знак ранее проходил по делу как свидетель, его правовой статус на данный момент не назван.

В среду пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико разместила в своем Telegram-канале видеозапись задержания Знака. В пресс-службе МВД Белоруссии, а также в Следственном комитете ТАСС заявляли, что пока не располагают информацией на этот счет.

Знак - один из двух членов президиума Координационного совета оппозиции, остававшихся на свободе и в республике, пять из семи человек либо задержаны, либо, как сообщают оппозиционеры, выдворены за границу.