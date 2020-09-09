Тихановская: белорусская оппозиция может попросить помощи международных посредников

КАРПАЧ /Польша/, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Тихановская не исключает, что в будущем обратится за помощью в разрешении ситуации в стране к международным посредникам. Такое заявление она сделала в ходе выступления на проходящем в среду на юго-западе Польши ХХХ Экономическом форуме.

"Если мы увидим, что в ближайшем будущем нет шансов для начала диалога, то мы попросим помощи европейских стран. Мы сделаем это открыто", - сказала она.

Кроме того, Тихановская вновь подчеркнула, что "все, что сейчас происходит в Белоруссии - внутренний вопрос". "Мы должны сами решить эту проблему, - сказала она. - Думаю, все демократические страны поддерживают белорусский народ и хотят помочь в борьбе за наши права. Мы благодарны за помощь, но просим все страны уважать суверенность нашего государства".

По ее словам, на данный момент важно, "чтобы другие страны были нейтральными", но и "чтобы международное сообщество говорило одним голосом, потому что в центре Европы доходит до насилия".

"Мы хотим, чтобы наш народ решил эту проблему самостоятельно", - подчеркнула Тихановская. "Мы хотим, чтобы наша страна была демократической, чтобы могла развиваться", - добавил она, подчеркнув при этом, что нужно "говорить о себе, о своей стране другим странам". "Мы хотим обсуждать нашу страну внутри и на международной арене", - констатировала она.

По оценке Тихановской, Европа сейчас оказывает Белоруссии достаточную поддержку.