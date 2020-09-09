Кабмин Сербии заморозил военные учения с другими странами за день до маневров в Белоруссии

БЕЛГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Сербии приняло решение о заморозке совместных военных учений с другими странами. Об этом сообщил в среду министр обороны Сербии Александар Вулин по итогам заседания кабинета в среду.

"В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС - ни с Востоком, ни с Западом", - приводит агентство Tanjug слова министра обороны Сербии Александара Вулина.

По словам Вулина, ЕС потребовал от Белграда отказаться от учений с Белоруссией.

Планировалось, что сербские военные примут участие в предстоящих белорусско-российско-сербских учениях "Славянское братство - 2020", которые пройдут с 10 по 15 сентября.