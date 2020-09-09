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Кризис в Белоруссии
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Марию Колесникову и Максима Знака заключили под стражу

В СК сообщили, что есть доказательства совершения членами Координационного совета действий, направленных на дестабилизацию ситуации в Белоруссии
Член президиума совета оппозиции Максим Знак Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Член президиума совета оппозиции Максим Знак
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак, подозреваемые по делу о призывах к захвату власти, заключены под стражу. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии, распространенном в среду в Telegram-канале ведомства.

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"В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в белорусском СК. - Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан [юрист штаба Координационного совета] Илья Салей".

В СК сообщили, что есть доказательства совершения членами Координационного совета действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

В ведомстве отметили, что Главное следственное управление СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса.

"В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, о причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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