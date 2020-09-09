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Госпитализация Алексея Навального

В Минобороны Германии заявили, что передали ОЗХО результаты проб Навального

Так как Россия является членом этой организации, Берлин не видит необходимости в передаче ей доказательств своих выводов по этому делу, сообщила представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц
Штаб-квартира ОЗХО в Гааге www.hollandfoto.net/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Штаб-квартира ОЗХО в Гааге
© www.hollandfoto.net/Shutterstock/FOTODOM

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Германия передала результаты проб Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил в среду на брифинге представитель Минобороны ФРГ.

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"Результаты проб были переданы в организацию (ОЗХО - прим. ТАСС). Россия является членом этой организации", - сказал он.

В свою очередь представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц отметила, что в связи с этим Берлин не видит условий, при которых германская сторона должна передать России доказательства ее выводов по "делу Навального". "Мы остаемся при своей позиции и призываем российскую сторону предоставить информацию [по Навальному]", - сказала она.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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