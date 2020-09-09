Тихановская считает, что Белоруссия не должна поворачиваться к России спиной

КАРПАЧ /Польша/, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что Белоруссия должна сохранить хорошие отношения с Россией и не может повернуться к Москве спиной. Такое заявление она сделала в ходе выступления на ХХХ Экономическом форуме, отвечая на вопрос об отношениях с РФ.

"Россия играет очень важную роль в жизни Республики Беларусь, - сказала она. - Нас объединяют торговые отношения". "Мы не можем повернуться к России спиной. Она всегда будет нашим соседом, и у нас должны быть хорошие отношения", - добавила Тихановская.

О важности отношений с Россией в ходе форума заявил и выступавший там бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович. "Этот вопрос (разрешение ситуации в Белоруссии - прим. ТАСС) должен быть решен в координации между Евросоюзом и Россией", - отметил он.