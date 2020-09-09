У посольства Франции в Тегеране прошел митинг на фоне публикации карикатур Charlie Hebdo

ТЕГЕРАН, 9 сентября. /ТАСС/. Акция протеста прошла около посольства Франции в Тегеране на фоне публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французской газете Charlie Hebdo. Об этом сообщает в среду агентство ISNA.

Протестующие требовали реакции властей Франции на публикации. Среди лозунгов были "Франция совершает преступление, а США их поддерживают" и "смерть Франции". Кроме того, собравшиеся потребовали высылки французского посла из Ирана. После митинга протестующие отправились с шествием в сторону площади Палестины. Акция протеста продлилась около получаса.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал институциональным лицемерием публикации карикатур на пророка Мухаммеда в газете. "Это свобода самовыражения? Или институциональное лицемерие?" - написал дипломат на своей странице в Twitter.

По словам Зарифа, в западных странах разрешено "разжигать ненависть в отношении 1,8 млрд мусульман путем осквернения священных книг и пророка". При этом, добавил он, в этих государствах нельзя подвергать сомнению "партийную линию о событиях в недавнем прошлом, какими бы отвратительными они ни были".

Еженедельная французская газета Charlie Hebdo приняла решение на прошлой неделе, в канун годовщины публикации в 2015 году, повторно опубликовать в своем новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание стало мишенью террористов.

3 сентября 2015 года в Париже вооруженные исламисты напали на редакцию газеты Charlie Hebdo, публиковавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе известные карикатуристы Стефан Шарбонье, Жан Кабю и Жорж Волински. Еще 11 человек получили ранения. 11 января 2015 года более миллиона французов вышли на марш против терроризма с табличками, надпись на которых гласила: "Я - Шарли".