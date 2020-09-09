В Минске заявили, что не получали от Белграда уведомления об отказе участвовать в учениях

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белоруссия не получала от Сербии никаких уведомлений об отказе участвовать в начинающихся в четверг совместных российско-белорусско-сербских учениях "Славянское братство - 2020".

"Никаких документов, свидетельствующих об отказе Сербии участвовать в совместных учениях, мы не получали ", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы ведомства Игорь Гремешкевич.

Ранее министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих учений в Белоруссии. В результате сербское правительство приняло решение вообще о заморозке любых совместных военных учений.

В учениях "Славянское братство" традиционно принимают участие военнослужащие из России, Сербии и Белоруссии. Впервые они в таком составе прошли в России в 2015 году. С тех пор учения проходят поочередно в каждой из трех стран. В этом году они должны состояться на полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады белорусских вооруженных сил. Как отметили ранее в Минобороны страны, участники учений будут отрабатывать совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.