Экс-мэр Киева требует рассмотреть законопроект о государственном статусе русского языка

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Бывший мэр украинской столицы Леонид Черновецкий подал в Киевский окружной административный суд заявление с требованием обязать правительство Украины внести в Верховную раду законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного. Об этом в среду сообщила пресс-служба суда.

"В Киевский окружной административный суд поступил иск с требованием обязать кабинет министров Украины внести в Верховную раду Украины законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истец - Леонид Черновецкий, ответчик - кабинет министров Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, среди требований иска - признать незаконным бездействие правительства, которое, по мнению истца, не внесло указанный законопроект в парламент.

На Украине с 16 июля 2019 года вступил в силу закон о государственном языке, принятый при президенте Петре Порошенко. Документ закрепляет за украинским языком статус единственного государственного на территории всей страны. Все государственные органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. Закон приравнивает попытки ввести на Украине официальное многоязычие к свержению конституционного строя. Публичное унижение украинского языка или пренебрежение им приравнено к надругательству над государственными символами страны и преследуется по закону.