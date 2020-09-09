Минюст Белоруссии предупредил о необходимости госрегистрации фондов поддержки оппозиции

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции Белоруссии выступило с предупреждением в адрес тех, кто занимается сбором средств для оказания поддержки участникам акций протеста в республике.

"В последнее время участились случаи размещения в средствах массовой информации и сети интернет информации о создании "фондов", занимающихся сбором финансовых средств в поддержку лиц, участвующих в незаконных массовых мероприятиях и иных публичных акциях, - говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства. - В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь фонды подлежат государственной регистрации. Организация деятельности либо участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию, являются незаконными и влекут ответственность".

Министерство юстиции также обратило внимание на то, что фонды, осуществляющие сбор финансовых средств в указанных целях, не зарегистрированы в стране.

"Деятельность подобных "фондов" находится вне рамок правового поля, в связи с чем отсутствуют действенные механизмы прозрачности, контроля движения направляемых в их распоряжение денежных средств, что может способствовать незаконному обогащению лиц, имеющих непосредственное отношение к сбору", - констатировали в министерстве.

Ранее страны ЕС выступили с инициативой выделения €53 млн "на поддержку народа Белоруссии". Однако Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что отказывается от получения любой иностранной помощи.