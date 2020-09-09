В посольстве ФРГ в России заявили, что дело Навального не является двусторонним вопросом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил в МИД РФ, что дело Алексея Навального не является вопросом двусторонней повестки дня. Об этом говорится в сообщении посольства ФРГ в Москве, поступившем в ТАСС.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Как указали в диппредставительстве, в ходе давно запланированной беседы с первым заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым речь шла в том числе о ситуации вокруг Навального.

"В беседе с первым заместителем министра посол фон Гайр еще раз подчеркнул, что данное дело не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня. При этом он сослался на заявления ЕС, НАТО, Группы семи, а также многих других государств", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что посол изложил однозначную позицию правительства ФРГ по ситуации с Навальным. "Таким образом, России теперь необходимо предоставить объяснения по поводу данного осуждаемого международным сообществом применения на ее территории нервнопаралитического отравляющего вещества, использованного в ходе покушения на российского гражданина и оппозиционного политика, - заявили в посольстве. - Посол сообщил, что в связи с использованием запрещенного химического отравляющего вещества также была проинформирована и вовлечена в процесс расследования обстоятельств дела ОЗХО, которая осуществляет надзор над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и участницей которой также является Россия".

В ходе беседы посол обратил внимание на то, что запрос российской стороны об оказании правовой помощи был уже несколько дней назад передан правительством в компетентные органы юстиции Германии.

В среду посол Германии в Москве был вызван в МИД РФ, где ему заявили протест в связи выдвижением голословных обвинений правительством ФРГ в адрес России по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Как отметили в российском дипведомстве, послу было указано, что непредоставление ответа на официальный запрос Генеральной прокуратуры России будет расцениваться как отказ Берлина от установления истины и провокация в отношении Москвы, чреватая последствиями для российско-германских отношений.