Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений киевских силовиков

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.

"В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы. В случае если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи населенного пункта Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ДНР не намерена оставлять без внимания нарушения Киевом достигнутых договоренностей. "Еще раз подчеркиваю, что приоритетом для нас является четкое и неукоснительное выполнение достигнутых на минской площадке договоренностей. Тем не менее представители Украины должны ясно осознавать, что мы тщательно следим за ситуацией с выполнением данных договоренностей и не намерены закрывать глаза на факты грубейших нарушений с украинской стороны", - отметил глава ДНР.

Пушилин 5 сентября отдал приказ силам республики открыть огонь для уничтожения инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушение договоренностей. Пушилин призвал киевских силовиков с 08:00 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили в воскресенье, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций ВСУ в районе населенного пункта Шумы. После этого глава ДНР перенес начало операции по уничтожению траншей ВСУ на 9 сентября.

В связи с этой ситуацией контактная группа в среду провела внеочередное заседание. Как сообщил по его результатам полпред РФ в группе Борис Грызлов, 10 сентября на проблемном участке линии соприкосновения в Донбассе пройдет инспекция с участием представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.