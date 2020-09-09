ЕС осудил покушение на вице-президента Афганистана как попытку срыва мирного процесса

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Покушение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха в Кабуле, в результате которого погибли 10 человек, нацелено на срыв мирного процесса. Об этом говорится в среду в распространенном в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Европейский союз категорически осуждает нападение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха и выражает полную поддержку демократическим институтам страны. Мы выражаем наши соболезнования и солидарность с семьями гражданских лиц, которые погибли в результате этого нападения и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Те, кто пытается ослабить мирный процесс и нападает на официальных лиц и мирных граждан в нарушение международного законодательства, никогда не смогут победить и должны нести всю полноту ответственности за свои действия", - говорится в заявлении.

Боррель также выразил полную поддержку со стороны ЕС мирному процессу в Афганистане.

Взрыв прогремел в среду на пути кортежа вице-президента в центре Кабула. По словам Салеха, сам он серьезно не пострадал: политик получил небольшие ожоги лица и травму руки. Как сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на представителей служб безопасности, по меньшей мере 10 человек погибли, еще 15 ранены. От ударной волны серьезно пострадали ближайшие здания. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о непричастности к произошедшему.