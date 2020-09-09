Белорусские правоохранители задержали около 10 участниц акции в поддержку Колесниковой

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белорусские правоохранители начали в среду в Минске задержания участниц акции в поддержку одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, которая была арестована в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране. Как сообщает корреспондент ТАСС, на данный момент задержаны около 10 митингующих.

К настоящему времени к месту проведения акции подошли несколько десятков женщин. Изначально пикет с плакатами проводили три женщины, затем число участниц стало расти. К ним подошел сотрудник милиции и сообщил, что мероприятие не санкционировано властями.

Часть женщин ушла, но около десятка остались. Правоохранители начали задержания.

Периодически подходивших к месту проведения акции новых участниц правоохранители разогнали. Когда автобус с задержанными уехал, около двух десятков женщин сели на парапеты и стали скандировать антиправительственные лозунги. Проезжающие мимо машины сигналят, мужчины в акции не участвуют.

Ранее в среду стало известно, что Колесникова, которая более суток не выходила на связь, находится в одном из минских СИЗО. Белорусская оппозиция анонсировала акцию в ее поддержку на 18:00 (совпадает с мск) на улице Немига.