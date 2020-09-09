В ОДКБ заявили, что Сербия не уведомляла об отказе участвовать в совместных учениях

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сербская сторона не направляла в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официальный отказ от участия в учениях "Нерушимое братство", запланированных на этот год. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Сербская сторона не уведомляла ОДКБ об отказе участвовать в совместных учениях", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих учений в Белоруссии, в ответ правительство балканской республики приняло решение заморозить все военные учения со всеми странами на шесть месяцев.

Сербские военные должны были принять участие в учениях "Славянское братство - 2020" в Белоруссии с 10 по 15 сентября. В учениях "Славянское братство" традиционно принимают участие военнослужащие из России, Сербии и Белоруссии. Впервые они в таком составе прошли в России в 2015 году, в ноябре 2016 года их организовали в Сербии, в июне 2017 года они состоялись в Белоруссии, в 2018 году маневры вновь провели в России.