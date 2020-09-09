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Кризис в Белоруссии

Латушко заявил, что белорусская оппозиция начинает переговоры с МИД ФРГ

Оппозиция ожидает, что позиция Европейского союза по внутриполитическому кризису в Белоруссии будет консолидирована

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белорусская оппозиция начинает переговоры с Министерством иностранных дел Германии в Берлине. Об этом в среду заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

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"После переговоров, которые состоялись в Литве и Польше, мы начинаем переговоры в Берлине с Министерством иностранных дел Германии. Мы ожидаем, что позиция Европейского союза по внутриполитическому кризису в Белоруссии будет консолидирована", - заявил Латушко.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время.

Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.

Теги
БелоруссияКризис в БелоруссииЛатушко, Павел Павлович
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