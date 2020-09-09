В ПАСЕ не смогли прокомментировать разногласия при принятии заявления по Белоруссии

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Представители пресс-службы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не смогли прокомментировать информацию о разногласиях, возникших при принятии заявления по ситуации с соблюдением прав человека в Белоруссии, с которым выступил в среду юридический комитет организации.

"Мы не располагаем такими сведениями. Нам лишь известно, что данное заявление было одобрено и уже опубликовано на сайте ПАСЕ", - сообщил один из собеседников агентства в пресс-службе организации. Другой официальный представитель уточнил, что формально не может комментировать то, что происходило на заседании, поскольку оно носило закрытый характер.

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ и вице-спикер Госдумы Петр Толстой в беседе с журналистами расценил этот документ как "выход за рамки мандата и попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства". Он также добавил, что председатель комитета не поставил вопрос на голосование, утверждая, что заявление принято единогласно, несмотря на возражения со стороны нескольких участников заседания, причем не только российских.

Толстой напомнил, что Белоруссия не входит в Совет Европы, она не присоединилась к Европейской конвенции по правам человека, соответственно в этом плане она не связана международными обязательствами.

Согласно обнародованному коммюнике, комитет не признает результаты прошедших в стране президентских выборов и требует провести повторное голосование "в честном и прозрачном ключе под контролем международных наблюдателей". При этом ранее ПАСЕ отказалась направлять своих наблюдателей на выборы, несмотря на приглашение белорусских властей. Также комитет осуждает несоблюдение прав человека в ходе выборов и призывает привлечь нарушителей к ответственности. Авторы заявления выступили также за создание международного следственного органа, призванного собирать информацию и свидетельства о нарушении прав человека в Белоруссии для последующего преследования виновных в судебном порядке.