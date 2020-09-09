В США заявили, что спецслужбы готовы отразить попытки вторжения в избирательные системы

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Американские компетентные органы и спецслужбы готовы к отражению возможных попыток влияния на избирательные системы США. Об этом заявил в среду и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, выступая перед персоналом МВБ США.

Вулф выступил с утверждением, будто власти России, Ирана и Китая "нацеливаются на избирательные системы" США. "Но мы готовы. Нынешняя администрация продолжает привлекать к ответственности эти страны за их действия, указывая на вину, когда это уместно, предпринимая агрессивные меры наказания, включая санкции в отношении враждебно настроенных разведывательных служб, которые действуют против [американских] избирательных систем, олигархов, управляющих "фермами троллей" [в интернете], а также других [лиц], пытающихся распространять дезинформацию", - заявил и.о. руководителя министерства.

"Выборы - это краеугольный камень нашей конституционной республики, - сказал и.о. главы МВБ США. - Обеспечение их безопасности имеет важнейшее значение для точного отражения воли американского народа". По словам Вулфа, по сравнению с прошлыми президентскими выборами в 2016 году, вмешательство в которые приписывается разведкой США России, "министерство [внутренней безопасности] укрепило действия США по отражению агрессивного поведения и вмешательства со стороны любых государств".

Расследованием приписываемых РФ попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не было никакого сговора между властями России и республиканцем Дональдом Трампом, одержавшим победу на президентских выборах в США в 2016 году. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Российское руководство предупреждает, что в связи с приближением в США даты новых президентских выборов, намеченных на 3 ноября, не подкрепленные доказательствами обвинения в адрес Москвы со стороны американских официальных лиц будут только множиться.