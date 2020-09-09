Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября в Белом доме

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 15 сентября примет в Белом доме представителей руководства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для проведения церемонии подписания соглашения о полной нормализации отношений между двумя странами. Об этом сообщила в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни.

"Авраамовы соглашения". Трамп надеется, что сделка с Израилем и ОАЭ поможет ему на выборах

"Президент Трамп примет израильскую и эмиратскую делегации на церемонии подписания "Авраамовых соглашений" (такое название мирное соглашение получило на Западе - прим. ТАСС) 15 сентября в Белом доме", - подтвердила Макинэни. Ранее о подписании сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме.

Она отметила, что "это мирное соглашение является свидетельством смелых дипломатических усилий и дальновидности президента Трампа, и для него большая честь" попасть в список номинантов на Нобелевскую премию мира 2021 года.

По словам Макинэни, норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года "на фоне широкой международной поддержки мирного соглашения и оптимизма в отношении того, что регион, наконец, может выйти из трудного положения". "Объединив двух ближайших партнеров Америки в регионе - что, по мнению многих, сделать было невозможно, - это соглашение создает более мирный, безопасный и процветающий Ближний Восток", - считает пресс-секретарь.

По мнению Тюбринг-Гйедде, Трамп достоин этой награды за его роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Премия мира, согласно завещанию Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В последние годы формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.