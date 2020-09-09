Пентагон ожидает, что Россия развернет системы ИИ в будущих зонах боевых действий

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что Россия станет развертывать автономные системы на базе искусственного интеллекта (ИИ) в "будущих зонах боевых действий". Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер, выступая на виртуальном форуме, посвященном технологиям ИИ.

"<...> Москва объявила о разработках автономных систем на базе ИИ для наземных транспортных средств, самолетов, атомных подводных лодок и систем боевого управления. Мы ожидаем, что они станут развертывать эти средства в будущих зонах боевых действий", - сказал он.

"В нынешнюю эпоху соперничества великих держав, когда новые технологии меняют характер ведения боевых действий, мы должны оставаться впереди наших соперников, которые находятся практически на том же уровне, что и мы. Конкретно речь идет о Китае и России", - добавил шеф Пентагона.