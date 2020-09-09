Автор новой книги о Трампе написал, что США создали ядерное оружие, которого нет у России

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты разработали новую систему ядерного оружия, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай. Такое утверждение содержится в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, посвященной президенту США Дональду Трампу.

Выдержки из работы опубликовала в среду The Washington Post. В продажу книга под названием "Ярость" (Rage) поступает 15 сентября. Она базируется в том числе на 18 эксклюзивных интервью Вудворда с Трампом.

"В разгар размышлений о том, насколько близко Соединенные Штаты подошли в 2017 году к войне с Северной Кореей, Трамп сообщил: "Я создал ядерное [оружие], оружейную систему, которой ни у кого прежде не было в этой стране. У нас есть такое, чего вы никогда не видели и о чем не слышали. У нас есть такое, о чем [президент России Владимир] Путин и [председатель КНР] Си [Цзиньпин] никогда не слышали. То, что у нас имеется, - невероятно", - говорится в новом сочинении Вудворда.

Как уточняется далее в статье, источники Вудворда "позднее подтвердили, что у Вооруженных сил США есть новая секретная оружейная система". Детали на этот счет Вудворду приводить отказались. "Источники [Вудворда] были удивлены, что Трамп раскрыл" сведения о существовании данной системы, пишет газета.