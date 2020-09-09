США обеспокоены сообщениями о похищении представителей оппозиции в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты крайне обеспокоены сообщениями о похищении в Белоруссии представителей оппозиции. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, отвечая на вопросы журналистов.

"США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Белоруссии, сообщениями о похищении или насильственной высылке оппозиционных деятелей, - утверждала Макинэни. - Это всего несколько методов, которыми пользуется белорусское правительство".

Она добавила, что обеспокоенность у Вашингтона вызывают и попытки белорусских властей "ущемлять свободу слова". "США работают со своими международными партнерами с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил эти нарушения. Мы призываем белорусское правительство освободить всех тех, кто несправедливо содержится под стражей", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

По ее версии, выборы в Белоруссии "не были настоящими". "Они не были ни свободными, ни честными, они были сфальсифицированными", - повторила Макинэни позицию Вашингтона.

"Огромное число мирно протестующих белорусов дает ясно понять, что правительство не может больше игнорировать призывы народа к демократии", - заключила пресс-секретарь.