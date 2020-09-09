Fox: Трамп и Республиканская партия в августе собрали $210 млн, уступив Байдену

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и Национальный комитет Республиканской партии набрали в августе $210 млн добровольных пожертвований на избирательную кампанию. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на источник в избирательном штабе Трампа.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

По данным источника, в общем сумма средств на переизбрание республиканца главой государства на второй срок превысила $1,3 млрд с момента начала предвыборной гонки. Источник не уточнил, какая сумма из этих средств потрачена, а какая остается на руках за менее чем два месяца, остающиеся до выборов.

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден сообщил 2 сентября, что за август собрал на ведение своей избирательной кампании более 364 млн долларов добровольных пожертвований. Он установил новый рекорд в сборе добровольных пожертвований на предвыборную гонку. На тот момент Байден считал, что отстает по этому показателю от своего главного соперника на выборах - Трампа.

По данным агентства Bloomberg, республиканец рассматривает возможность потратить до $100 млн своих личных средств на избирательную кампанию. В 2016 году Трамп потратил $66 млн на эти цели.

За четыре дня проведения общенационального съезда Демократической партии Байдену удалось привлечь на ведение своей кампании $70 млн пожертвований. Еще $48 млн он собрал за двое суток после объявления 11 августа кандидатуры сенатора от Калифорнии Камалы Харрис на пост вице-президента.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Кандидатом на высший государственный пост от демократов будет Джозеф Байден, от республиканцев - действующий американский лидер Дональд Трамп.