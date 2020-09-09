Zeit: в Берлине считают, что Навальный выжил благодаря пилотам самолета и омским врачам

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Германии считают, что российский блогер Алексей Навальный выжил лишь благодаря "цепочке счастливых случайностей", быстрой реакции пилотов самолета, в котором он летел, и врачей в Омске. Об этом сообщила в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые изучали пробы Навального, пришли к выводу, что он "был отравлен новым видом химического оружия "Новичок" - вариантом, которого до этого нападения мир еще не знал". По мнению германских экспертов, он смертоноснее, чем "все другие виды [данной] группы". Следы вещества были найдены "на руках и горлышке бутылки, из которой он пил", пишет Die Zeit. Газета отмечает, что, согласно выводам германской стороны, "этот вариант "Новичка" действует медленнее, чем известные до сих пор".

"Правительство ФРГ больше не сомневается в том, кто стоит за атакой, - российская спецслужба", - утверждает издание. По его версии, власти ФРГ предполагают, что это мог быть агент ФСБ. "В Берлине говорят, что он (Навальный - прим. ТАСС) остался жив лишь благодаря цепочке счастливых обстоятельств, например быстрой реакции пилота, который экстренно посадил самолет, а также врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин", - пишет газета.

По ее информации, германские специалисты считают, что такую операцию могли провести только спецслужбы, и сомневаются, что речь идет о нападении из-за рубежа.