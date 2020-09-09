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Кризис в Белоруссии

Вице-премьер предупредил белорусов об ответственности за привлечение детей к митингам

Правовой механизм защиты прав несовершеннолетних должен быть усовершенствован в соответствии с новыми вызовами, отметил Игорь Петришенко

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Родители, привлекающие детей к участию в акциях протеста, подвергают их опасности и понесут за это ответственность. Об этом в среду заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко.

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"Подогревание и стимулирование несознательных родителей приводить на массовые несанкционированные мероприятия детей не укладывается ни в какие рамки действующих международных правовых норм. Это недопустимо , - цитирует Петришенко БелТА. - Соответствующими правовыми механизмами в рамках комиссий по делам несовершеннолетних дадим правовую оценку действиям каждого родителя, который привлекал детей к участию в несанкционированных мероприятиях".

По его словам, правовой механизм защиты прав несовершеннолетних должен быть усовершенствован в соответствии с новыми вызовами, с которыми столкнулась Белоруссия. "Правовой механизм должен обеспечивать еще большую защиту детей, чтобы родители не подвергали опасности их жизнь и здоровье, умышленно привлекая к участию в незаконных акциях", - подчеркнул Петришенко.

Ранее пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова призвала участников акций протеста не брать детей с собой на демонстрации.

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