В Международной организации труда призвали освободить белорусских профсоюзных активистов

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер призвал выпустить на свободу шестерых профсоюзных активистов, задержанных в Белоруссии. Об этом говорится в его письме на имя президента страны Александра Лукашенко, сообщила в среду в Женеве пресс-служба МОТ.

"В своем письме белорусскому президенту Райдер призвал освободить и снять обвинения против шестерых профсоюзных активистов, которые были задержаны властями после участия в мирных протестах и в акции на производстве", - отмечается в сообщении. "Я должен призвать вас сделать все, что в ваших силах, для предотвращения нарушений прав человека, обеспечить полное соблюдение прав и свобод работников", - цитирует послание гендиректора МОТ пресс-служба.

Райдер "выразил обеспокоенность поступающими из Белоруссии сообщениями об аресте, задержании, помещении в тюрьму и плохом обращении с лидерами рабочих". Он подчеркнул, что "никто не должен быть лишен свободы или становиться объектом уголовных санкций за организацию или участие в мирной забастовке или протесте".

Как указывает пресс-служба МОТ, это письмо Райдер направил президенту Белоруссии по просьбе Международной конфедерации профсоюзов.

МОТ - специализированное учреждение системы ООН. Целью организации является продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда.