{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В Международной организации труда призвали освободить белорусских профсоюзных активистов

Гай Райдер в письме на имя президента страны Александра Лукашенко призвал предотвратить нарушения прав человека в стране

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер призвал выпустить на свободу шестерых профсоюзных активистов, задержанных в Белоруссии. Об этом говорится в его письме на имя президента страны Александра Лукашенко, сообщила в среду в Женеве пресс-служба МОТ.

На эту тему
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн

"В своем письме белорусскому президенту Райдер призвал освободить и снять обвинения против шестерых профсоюзных активистов, которые были задержаны властями после участия в мирных протестах и в акции на производстве", - отмечается в сообщении. "Я должен призвать вас сделать все, что в ваших силах, для предотвращения нарушений прав человека, обеспечить полное соблюдение прав и свобод работников", - цитирует послание гендиректора МОТ пресс-служба.

Райдер "выразил обеспокоенность поступающими из Белоруссии сообщениями об аресте, задержании, помещении в тюрьму и плохом обращении с лидерами рабочих". Он подчеркнул, что "никто не должен быть лишен свободы или становиться объектом уголовных санкций за организацию или участие в мирной забастовке или протесте".

Как указывает пресс-служба МОТ, это письмо Райдер направил президенту Белоруссии по просьбе Международной конфедерации профсоюзов.

МОТ - специализированное учреждение системы ООН. Целью организации является продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
США сократят численность своих военнослужащих в Ираке до 3 тыс.
Воинский контингент уменьшится с 5,2 тыс. до 3 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни
Читать полностью