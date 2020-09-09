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США сократят свой контингент в Афганистане с 8,6 тыс. до 4,5 тыс. военнослужащих к ноябрю

Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи отметил, что 4,5 тыс. американских военнослужащих смогут выполнять все необходимые задачи в Афганистане

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. США сократят свой контингент в Афганистане с 8,6 тыс. до 4,5 тыс. военнослужащих к ноябрю. Об этом заявил глава Центрального командования (СЕNТCОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи в опубликованном в среду интервью радиостанции Voice of America, изданию Defense One и газете The New York Times.

"К ноябрю, концу октября - ноябрю мы приблизимся к отметке в 4,5 тыс. [военнослужащих в Афганистане]", - отметил глава командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

Он добавил, что 4,5 тыс. американских военнослужащих смогут выполнять все необходимые задачи в Афганистане.

Теги
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