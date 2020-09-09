Адвокат Колесниковой заявила, что ее подзащитной угрожали расправой в здании МВД

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, подозреваемая по делу о призывах к захвату власти, столкнулась с угрозами физической расправы. Об этом в среду заявила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

"Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления", - цитирует адвоката пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. При этом не уточняется, кто именно угрожал Колесниковой.

По словам адвоката, на теле Колесниковой есть ушибы, в СИЗО ей оказывали медпомощь, так как ее беспокоило сердце. "Колесникова расценивает события последних дней как похищение - серьезное уголовное преступление, и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу", - говорится в сообщении.

Адвокат Людмила Казак ожидает, что в четверг утром состоится допрос Марии Колесниковой.

Во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым в ночь на вторник. Позднее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. По этому делу также задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба организации Илья Салей.