Белорусский Хельсинкский комитет обратился в ООН в связи с задержанием Знака и Салея

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белорусский Хельсинкский комитет обратился к спецдокладчику ООН по вопросам независимости судей и адвокатов в связи с задержанием членов Координационного совета белорусской оппозиции юристов Максима Знака и Ильи Салея. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте совета.

"Белорусский Хельсинкский комитет обратился к специальному докладчику ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов с сообщением о ситуации с [задержанными в среду] адвокатами Максимом Знаком и Ильей Салеем", - отмечается в тексте.