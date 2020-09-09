Венесуэльский оппозиционер Фредди Гевара покинул посольство Чили, где укрывался три года

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Фредди Гевара в среду покинул здание посольства Чили в Каракасе, где получил убежище в 2017 году.

"Сегодня спустя три года я снова вышел на улицу. Я знаю, что я не свободен, но нам нужно бороться", - написал он в Twitter. К записи он приложил видеозапись, на которой видно, как он выходит из посольства.

В ходе общения с журналистами Гевара отметил, что не исключает, что его могут снова попытаться задержать в будущем.

31 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о "президентском помиловании" 110 оппозиционеров, в том числе Гевары. По словам властей, это было сделано для увеличения числа участвующих в запланированных на 6 декабря парламентских выборах политиков и избирателей.

В ноябре 2017 года Гевара, который на тот момент занимал пост вице-председателя парламента, попросил защиты в посольстве Чили в Каракасе после того, как Верховный суд Боливарианской Республики отменил его депутатскую неприкосновенность из-за предъявленных ему обвинений в подстрекательстве к насилию. Гевара был одним из лидеров массовых акций протеста, которые проходили в Венесуэле в 2017 году на протяжении нескольких месяцев. Жертвами насилия в ходе антиправительственных выступлений стали свыше 110 человек, более 1,5 тыс. пострадали.