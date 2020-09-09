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США сократят численность своих военнослужащих в Ираке до 3 тыс.

Воинский контингент уменьшится с 5,2 тыс. до 3 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сокращают почти наполовину численность американского воинского контингента в Ираке. Это подтвердила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Президент [США Дональд Трамп] и Пентагон <...> объявляют сегодня о сокращении численности войск в Ираке", - отметила официальный представитель американского лидера. По ее словам, численность американских войск, размещающихся в Ираке, будет урезана "с 5,2 тыс. до 3 тыс." человек.

В связи с этим Макинэни напомнила, что Трамп выполняет свое обещание добиваться от зарубежных союзников США увеличения военных расходов, расширения роли в совместных военных кампаниях за рубежом. "Мы обеспечиваем уплату союзниками справедливой доли [коллективных расходов на оборону]. Теперь 9 стран НАТО выполняют требование расходовать 2% [ВВП на оборону]", - заявила представитель Белого дома.

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