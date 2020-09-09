Байден в случае победы на выборах намерен пересадить чиновников на электромобили

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы на выборах намерен добиваться того, чтобы федеральные ведомства закупали только товары, произведенные в США, и пообещал пересадить федеральных чиновников на электромобили американского производства. Об этом он заявил в среду на встрече с избирателями в городе Уоррен (штат Мичиган), одном из центров автомобилестроения.

"В первую же неделю пребывания в Белом доме я подпишу ряд распоряжений, нацеленных на то, чтобы приобретать товары, произведенные в США, - сообщил он. - Кроме того, я использую все имеющиеся полномочия для того, чтобы закрыть лазейки, которые могли бы использовать для того, чтобы обойти это требование". По словам Байдена, он намерен применить жесткие меры в отношении тех компаний, которые "утверждают, что их товары произведены в США, хотя на деле они поступают из Китая". В Белом доме, уточнил он, будет создано специальное управление, чтобы "все играли по одним правилам, когда речь заходит о закупке продукции, произведенной в США".

"Мы используем закупки, осуществляемые федеральным правительством, для того, чтобы оживить американскую промышленность, в частности автомобилестроение, - подчеркнул он. - Федеральные ведомства владеют огромным количеством автотранспорта, и мы сделаем так, чтобы это были электромобили, произведенные в США, в том числе в штате Мичиган. США, а не Китай, должны поставлять странам мира автомобили, не загрязняющие атмосферу".

Байден обещал, что при его администрации в США будут созданы 500 тыс. станций для зарядки электромобилей и будут введены льготы для замены автомобилей с бензиновыми двигателями на электромобили.

Согласно итогам последнего опроса, проведенного телекомпанией CNBC в штате Мичиган, Джозеф Байден опережает по популярности своего соперника в борьбе за пост президента Дональда Трампа на 6 процентных пунктов: за Байдена готовы отдать голоса 49% участников опроса, а за Трампа - 43% (при степени погрешности результатов плюс - минус 1,4%).