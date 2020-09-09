Сотрудник МВБ США обвинил Белый дом в политизации оценок разведки

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Бывший и.о. заместителя министра внутренней безопасности США Брайан Мерфи обвинил свое непосредственное руководство и Белый дом в политизации оценок и выводов американской разведки. Жалобу соответствующего содержания Мерфи, курировавший в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) до недавних пор разведку и аналитику, направил при помощи своих юристов в Конгресс США. Этот документ был передан в специальные комитеты по разведке, а также в комитеты по внутренней безопасности Сената и Палаты представителей.

В среду жалобу обнародовал председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. Он представляет Демократическую партию США, которая на данном этапе находится в Вашингтоне в оппозиции. Мерфи сигнализирует о "неоднократных нарушениях закона" США и норм работы американской администрации со стороны чиновников "Белого дома и МВБ" в части, касающейся доведения до высшего руководства в Вашингтоне заключений разведки, заявляет пресс-служба Шиффа. По ее свидетельству, речь идет в том числе о "злоупотреблении [служебными] полномочиями, попытках цензуры" при составлении донесений спецслужб, "ненадлежащем управлении разведывательной программой", которая относится к предполагаемым попыткам России "повлиять на американские выборы".

Согласно информации, которую распространил комитет Шиффа, жалоба была подана 8 сентября. В ней говорится, что Мерфи подвергся в МВБ дисциплинарным взысканиям за попытки возражать при составлении донесений разведки о якобы имеющих место попытках иностранного воздействия на избирательный процесс в США. С 1 августа текущего года он был также понижен в должности - до уровня помощника заместителя министра внутренней безопасности по административно-хозяйственной части.

"В середине мая 2020 года" и.о. главы МВБ Чед Вулф отдал Мерфи распоряжение "прекратить предоставлять разведывательные оценки об угрозе российского вмешательства в США и начать вместо этого отчитываться о деятельности по влиянию со стороны Китая и Ирана", утверждается в жалобе. По версии Мерфи и его адвокатов, эти инструкции были получены непосредственно от "помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена". "Г-н Мерфи проинформировал г-на Вулфа о том, что он не будет выполнять эти указания, поскольку это подвергло бы страну существенной и конкретной опасности", - пишут юристы.