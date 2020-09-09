Экс-кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая объявила о создании политической партии

"В ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране национально-демократической партии. Сейчас идет процесс согласования входящих в него кандидатур", - написала она на своей странице в Facebook.

Канопацкая также сообщила, что совместно с юристами направила в министерство юстиции документы на регистрацию общественного объединения "Право будущего".

Согласно официальным данным ЦИК, победу на прошедших 9 августа выборах одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Канопацкая набрала 1,68% голосов. Она подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома. Итоги голосования также обжаловали другие кандидаты: Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, получившие чуть более 1%, и Светлана Тихановская, набравшая 10,20%. Сразу после подведения итогов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны свыше 6 тысяч человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.