CNN: любые новые санкции ЕС и США против Белоруссии не дадут результата

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Возможные дополнительные санкции Евросоюза и США в отношении Белоруссии не дадут желаемого результата и будут носить скорее символический характер. Такая точка зрения изложена в опубликованном в среду комментарии американской телекомпании CNN .

Она обратила внимание на то, что пока только Латвия, Литва и Эстония ввели против Минска какие-то ограничительные меры в форме запрета на въезд президента Александра Лукашенко и еще 29 белорусских официальных лиц. Остальные государства ЕС, скорее всего, последуют примеру стран Балтии, хотя прошло уже три недели с тех пор, как на экстренной встрече глав МИД сообщества 14 августа было принято решение о необходимости введения новых персональных санкций. При этом черный список пока прорабатывается, констатировала телекомпания.

"Нацеливание на активы или поездки Лукашенко и приближенных к нему лиц носило бы скорее символический, чем субстантивный характер. Это не группа лиц, находящихся в глубокой зависимости от внешнего мира", - отмечает CNN. По убеждению телекомпании, даже экономические рестрикции в отношении республики, включая ее экспортеров, имели бы "ограниченный эффект". Доля Евросоюза в торговом обороте Белоруссии составляет менее 20%, а России - 49%. "В любом случае США и ЕС вряд ли одобрят более масштабный санкционный режим, который причинит вред населению и, возможно, даст Лукашенко аргументы в подтверждение его заявлений о заговоре Запада против него", - говорится в комментарии.

CNN обращает внимание на наличие у Минска возможностей должным образом ответить на потенциальные ограничительные меры со стороны Запада. Литва получает значительный доход от транзита товаров между Белоруссией и другими странами. При этом существенная часть экспорта из Европы в Россию проходит через Белоруссию, поясняет свою мысль телекомпания.