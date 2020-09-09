Байден обвинил Трампа в том, что тот умалчивал об опасности коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил президента Дональда Трампа в том, что тот знал об опасности, которую представляет коронавирус, но скрывал это от общественности. Об этом Байден заявил в среду в Twitter .

"Он (Трамп - прим. ТАСС) знал, - утверждал он. - Он лгал нам на протяжении многих месяцев. И в то время, когда смертельно опасная болезнь сметала все на своем пути в нашей стране, он сознательно не выполнял возложенные на него обязанности. Это было предательство, от которого зависели жизни и смерти американцев".

Ранее в среду телекомпания Си-эн-эн привела в репортаже выдержки из выходящей в свет 15 сентября книги американского журналиста Боба Будворда "Ярость" (Rage), где утверждается, что Трамп еще до широкого распространения пандемии в США знал о том, что коронавирус опасен. При этом телекомпания сослалась на беседу Трампа с Вудвордом 7 февраля, когда президент признавал, что вирус представляет "смертельную угрозу" и, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 6,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 190 тыс. человек. В штате Нью-Йорк, который считался одним из главных очагов эпидемии в США, число жертв коронавируса превысило 33 тыс., в штате Нью-Джерси - 15,9 тыс., в штате Калифорния - 13,8 тыс.