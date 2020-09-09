Тихановская получила специальную награду Экономического форума в Польше

В ходе церемонии ведущие представили Тихановскую в качестве почетного гостя и назвали ее избранным президентом Белоруссии. Глава польского Института международных отношений Славомир Дембский, поясняя причины присуждения награды, выступил с утверждением, что Тихановская выиграла президентские выборы, а затем была вынуждена под давлением покинуть страну.

На форуме в Карпаче Тихановскую встретили аплодисментами, к ней приставлена усиленная охрана. На мероприятия с ее участием можно попасть только после прохождения строгой проверки, за которую отвечает Служба государственной охраны Польши. Утром в среду Тихановская встретилась с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, вручившим ей символические ключи от новой штаб-квартиры "Белорусского дома" - центра поддержки и встреч белорусской диаспоры в Польше, который теперь будет располагаться в варшавской усадьбе на берегу Вислы. Также она выступила в столице с речью перед соотечественниками, а затем и студентами Варшавского университета.

Ранее в среду экс-премьер Польши, бывший глава Евросовета и лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС - консервативной Европейской народной партии - Дональд Туск предложил выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира. Фракция Европарламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" выдвинула лидеров белорусских акций протеста Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.