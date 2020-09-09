"Дочка" Deutsche Bank выплатит США $583 тыс. штрафа за нарушение санкций по Украине

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), являющаяся дочерним предприятием германского Deutsche Bank, согласилась выплатить властям Соединенных Штатов штраф в размере более $583 тыс. за нарушение американских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минфина США.

В целом речь идет о двух соглашениях. В первом случае компания заплатит свыше $157 тыс. Нарушение американского законодательства заключалось в том, что DBTCA обработала крупный платеж, связанный с закупкой нефтепродуктов и включавший "имущественный интерес находящейся под санкциями компании на Кипре". Уточняется, что это зарегистрированная на острове нефтяная компания-трейдер IPP Oil Products. Как считает американская сторона, DBTCA имела основания полагать, что такой имущественный интерес присутствует, однако не приняла меры, чтобы исключить это.

Во втором случае выплата составит более $425 тыс. DBTCA, по данным Минфина США, осуществила целую серию денежных переводов на счета Краснодарского краевого инвестиционного банка (Крайинвестбанк), который также находится под американскими санкциями за работу в Крыму.

США начали вводить антироссийские санкции в марте 2014 года, обосновав их необходимость конфликтом на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с РФ. В отношении Москвы была введена многоуровневая система рестрикций. Они, в частности, запрещают ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и с полуострова, а также вложение американскими гражданами средств в этот регион. Кроме того, ограничения распространяются на физических и юридических лиц из третьих стран, которые ведут дела с компаниями, уже находящимися под санкциями.