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Кризис в Белоруссии

Белорусский оппозиционер Латушко встретился со статс-секретарем МИД ФРГ

Ранее сообщалось, что Павел Латушко выехал из Белоруссии в сопровождении польского посла

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко встретился в среду со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером. Соответствующее сообщение оппозиционер разместил в своем Telegram-канале.

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"Состоялась встреча с госсекретарем МИД Германии Мигелем Бергером, - говорится в тексте. - Германия с белорусским обществом! Следующий шаг ЕС через две недели, а может и раньше..."

Несколько дней назад Латушко выехал из Белоруссии в сопровождении польского посла. Он провел встречи с членами правительства, депутатами парламента Польши, посетил Вильнюс, где также встретился с политиками и законодателями. Перед этим белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Латушко пересек "красную линию", став оппозиционером, и будет привлечен к ответственности по закону.

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