Белорусский оппозиционер Латушко встретился со статс-секретарем МИД ФРГ

"Состоялась встреча с госсекретарем МИД Германии Мигелем Бергером, - говорится в тексте. - Германия с белорусским обществом! Следующий шаг ЕС через две недели, а может и раньше..."

Несколько дней назад Латушко выехал из Белоруссии в сопровождении польского посла. Он провел встречи с членами правительства, депутатами парламента Польши, посетил Вильнюс, где также встретился с политиками и законодателями. Перед этим белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Латушко пересек "красную линию", став оппозиционером, и будет привлечен к ответственности по закону.