Замглавы ЕК вылетает в Лондон за разъяснениями о возможном нарушении соглашения по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович в четверг летит в Лондон для проведения экстренных переговоров о ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после публикации британским правительством законопроекта, который допускает нарушение соглашения Брюсселя и Лондона об условиях европейского развода. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении главы пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера.

"После объявления Великобритании заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович отправляется в Лондон, чтобы провести экстренное заседание Совместного комитета по Brexit. ЕС ждет разъяснений Великобритании о [необходимости] полного и своевременного выполнения Соглашения о выходе [Соединенного Королевства из состава сообщества]", - говорится в заявлении.