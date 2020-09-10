Трамп назвал имена 20 потенциальных кандидатов на посты членов Верховного суда США

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп огласил в среду свой новый список из 20 потенциальных кандидатов в члены Верховного суда США.

Выступая перед журналистами в Белом доме, глава администрации США охарактеризовал решения о назначении федеральных судей как ключевую часть своих полномочий. "Четыре года назад я изложил свой первый список высококвалифицированных кандидатов [в состав Верховного суда США]", - напомнил Трамп. Двое их этих претендентов - Нил Горсач и Бретт Кавано - в итоге действительно вошли в состав Верховного суда (в 2017 и 2018 году соответственно).

По мнению президента США, беспристрастное исполнение законов - это отличительная черта Соединенных Штатов. Речь идет о "священном принципе", "равенство [всех] перед законом" - это краеугольный камень, на котором стоит американское общество, убежден Трамп. Однако, с его точки зрения, "растущее радикальное левое движение" в США отвергает принцип равенства перед лицом закона. "Если это экстремистское движение получит большинство в Верховном суде, то оно фундаментальным образом трансформирует Америку", - полагает президент.

В зачитанный им список вошли не только консервативно настроенные судьи из разных уголков страны, но и двое членов Сената Конгресса США - имеющие юридическое образование Том Коттон и Тед Круз. Оба они представляют правящую ныне в США Республиканскую партию и являются активно поддерживающими сейчас Трампа законодателями.

Трамп также призвал своего оппонента на предстоящих в ноябре в США президентских выборах - демократа Джозефа Байдена - обнародовать собственный список возможных претендентов на вхождение в состав высшей судебной инстанции страны. Байден, как утверждал Трамп, откажется назвать эти имена, поскольку речь идет о "настолько левацких" кандидатурах, что они никогда не будут утверждены Сенатом Конгресса.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Соответственно, судейские назначения, осуществляемые каждым президентом, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть его внутриполитического наследия. В состав Верховного суда входят девять человек.